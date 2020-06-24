Трансляцию Парада Победы в московском метро посмотрели 118 тысяч пассажиров

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:25:59+03:00

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Почти 118 тысяч пассажиров московского метро 24 июня посмотрели прямую трансляцию Парада Победы. Главное событие дня показывали на экранах в поездах столичной подземки, трансляция проходила онлайн с 10 до 11 часов утра. Москвичи наблюдали за ней прямо в вагонах, по пути на работу или спеша по своим делам. Сейчас в московском метро установлено более 15,4 тысячи экранов в 3,5 тысячах вагонов. Посмотреть прямую трансляцию Парада можно было и на медиафасаде Единого диспетчерского центра.

- Мы традиционно транслируем на экранах в вагонах поездов важные для москвичей события, - рассказали в пресс-службе метро. - Несомненно, одним из них является грандиозный по своим масштабам Парад Победы, который мы транслировали на экранах и в предыдущие годы.

Для тех, кто утром по каким-то причинам не смог посмотреть Парад, московский метрополитен покажет его еще раз, в записи. Повтор трансляции пассажиры увидят 24 июня в 16 и в 20 часов. Посмотреть ее вновь можно будет на экранах в вагонах метро и на медиафасаде Единого диспетчерского центра.