2020-06-24T18:01:13+03:00
В мире

Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов

Ограничения связаны с поставками топлива в Венесуэлу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.Фото: REUTERS
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Вашингтон вводит санкции против пяти капитанов иранских судов, которые ранее осуществляли поставки топлива из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

«Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США», - уточнил американский госсекретарь.

Ранее Министерство финансов США расширило свой санкционный список против Венесуэлы, внеся в него три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера. Незадолго до этого ограничения были введены против девяти граждан и трёх организаций Ирана, связанных с правоохранительными органами и системой исполнения наказаний страны.

Напомним, в начале мая власти Венесуэлы заявили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые хотели осуществить государственный переворот в стране и убить президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Среди задержанных оказались двое граждан США. Позже Вашингтон не дал Совету Безопасности ООН принять предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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