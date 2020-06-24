Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:01:13+03:00

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Вашингтон вводит санкции против пяти капитанов иранских судов, которые ранее осуществляли поставки топлива из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

«Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США», - уточнил американский госсекретарь.

Ранее Министерство финансов США расширило свой санкционный список против Венесуэлы, внеся в него три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера. Незадолго до этого ограничения были введены против девяти граждан и трёх организаций Ирана, связанных с правоохранительными органами и системой исполнения наказаний страны.

Напомним, в начале мая власти Венесуэлы заявили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые хотели осуществить государственный переворот в стране и убить президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Среди задержанных оказались двое граждан США. Позже Вашингтон не дал Совету Безопасности ООН принять предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.

ИСТОЧНИК KP.RU