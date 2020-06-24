2020-06-24T17:49:46+03:00
Здоровье

Врач назвал самую опасную обувь летом

Шлепанцы - главный виновник серьезных деформаций стопы, а ходить босиком - полезно
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Сланцы – это главные враги для ног летомСланцы – это главные враги для ног летомФото: Shutterstock
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Наконец потеплело, режим самоизоляции снят, и мы с радостью вышли на прогулки в городские парки, облачившись в любимые шорты и шлепки. Однако, как выясняется, обувь на плоской подошве может стать причиной серьезной деформации стопы. Об этом рассказал «КП» врач травматолог-ортопед Пироговского Центра Михаил Вихтар.

По мнению врача, сланцы – это главные враги для ног летом. В теплое время года нужно по-прежнему уделять внимание проработанности каркаса обуви, который отвечает за свод стопы, важно, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, той, где расположен большой палец. Нужно смотреть и на то, чтобы подошва не была слишком жесткой. Идеальный вариант - ортопедические стельки для обуви.

- Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком. Прекрасная идея – заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии. Это может быть йога, например, - считает врач-ортопед Михаил Вихтар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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