Парад Победы на Красной площади засняли из космоса

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:18:15+03:00

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Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади показали из космоса. Снимок опубликовала корпорация Роскосмос в на своей странице Twitter.

Фото масштабных торжеств по случаю Победы в Великой Отечественной сделано российским спутником «Ресурс-П». На снимке можно увидеть колонну военной техники, которая движется по Тверской улице в сторону Красной площади. Заснят и проход пеших колонн.

«Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади», - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Как писал сайт kp.ru, 24 июня по Красной площади прошли 14 тысяч военнослужащих, зрители увидели более 200 единиц техники и 75 самолетов. Показали немело новинок, среди них модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ. По Красной площади 24 июня также впервые прошли обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".

Президент России Владимир Путин отметил, что рад видеть своих коллег в Москве и добавил, что «легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая».

ИСТОЧНИК KP.RU