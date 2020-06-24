2020-06-24T12:08:22+03:00
Общество

Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка

Камера прошла через ствол машины в башню и показала танк изнутри
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танкаВидео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 24 июня, на Красной площади в Москве состоялся Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрители, которые лично не присутствовали на торжественном мероприятии, смогли увидеть зрелищное военное шествие с помощью трансляции, которую показывали на телевидении и в средствах массовой информации.

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.

Видео пролета камеры через ствол в башню танка во время парада.

Воздушная часть парада также никого не оставила равнодушным: потрясающее выступление авиации в небе над российской столицей надолго запомнится очевидцам. Самым ярким выступлением на трансляции отметились «Русские Витязи» и «Стрижи». Операторы, которые снимали Парад, и здесь показали высший уровень мастерства: камера плавно отдалилась от турбины самолета, показав вблизи всю мощь воздушной военной техники.

«Русские Витязи» и «Стрижи» в небе над Москвой в рамках воздушной части Парада Победы - 2020.

В юбилейном параде Победы приняли участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. Показали немело новинок, которые выехали на главную площадь страны первый раз, например, модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ. По Красной площади 24 июня также впервые прошли обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".

ИСТОЧНИК KP.RU

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