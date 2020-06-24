В Турции представили план с признанием Крыма российским

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:00:19+03:00

Турецкая партия также предлагает ликвидировать базы США и НАТО в регионе

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Турецкая партия Vatan («Родина») в ходе рабочего совещания представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором говорится о признание Крыма российской территорией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, партия также предлагает ликвидировать базы США и НАТО в регионе, признать независимость Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержать территориальную целостность Азербайджана, а также обеспечение мира в Сирии и прекратить вмешательства Вашингтона во внутреннюю политику Ливии.

Глава бюро международных отношений партии Семих Корай отметил, что основная цель плана - оставить Вашингтон в одиночестве в регионе, а сам документ основан на укреплении сотрудничества Анкары и Москвы.

В ход совещания председатель комитета по образованию, науке и молодёжной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили отметила улучшение в положении крымских татар после воссоединения полуострова с Россией.

«Крымскотатарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях (…) За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться», - сообщила она.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова, а также Севастополя

ИСТОЧНИК KP.RU