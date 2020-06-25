Ксения Собчак подала в суд из-за обвинений в расизме

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:53:47+03:00

Собчак подаст в суд на Business Insider из-за статьи о ее высказываниях о протестах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ксения Собчак сообщила о своём намерении подать в суд на немецкое издание "Business insider" за клевету. СМИ обвинило её в расизме, опубликовав 24 июня материал с заголовком "Новый скандал с VolksWagen после расистской рекламы: посол Audi в России назвала чернокожих глупыми и ленивыми".

- Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений, - написала в своём Instagram Ксения Собчак.

Она также подчеркнула, что "люди НЕ делятся на белых и че рных, кавказцев и азиатов", но отметила, что люди делятся на тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой.

Также ведущая отметила, что не поддерживает протесты, связанные с насилием ни в какой стране, а главными ценностями считает жизнь, свободу и частную собственность.

24 июня в немецкоязычной версии "Business Insider" вышел материал, в котором Собчак называют "чем-то вроде ответа России на Иванку Трамп". В статье приведены цитаты из постов Собчак. Например, "Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно [работать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамои и Уинфри. Остальные же всегда наи дут оправдание себе и своеи лени и глупости", прокомментировала Собчак грабежи и погромы в ходе протестов.

Также 24 июня Audi, по сообщению издания Deutsche Welle со ссылкой на представителя Audi Вернера Нойхольда, разорвала контракт с Собчак, назвав её высказывания "неприемлемыми".

ИСТОЧНИК KP.RU