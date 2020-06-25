2020-06-25T09:09:16+03:00
В мире

Власти Украины сообщили об ущербе, который принесло наводнение на западе страны

Разрушение дороги, мостов, домов и дамб оценили в $24 млн
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ущерб от наводнений в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины предварительно оценили в $24 млнУщерб от наводнений в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины предварительно оценили в $24 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ущерб, который принесло наводнение в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины, предварительно власти оценили в 24 миллиона долларов.

Глава Закарпатской области Алексей Петров сообщил, что восстановление разрушенных дамб, дорог федерального и местного значения, а также мостов обойдётся властям в пять миллионов долларов. Однако Петров отметил, что пока власти не обладают информацией о том, какой ущерб наводнения принесли домам и хозяйствам.

Из-за ливней больше 150 населенных пунктов на западе страны остаются подтопленными.В пресс-службе МВД Украины сообщили, что ливни разрушили более ста километров автодорог и 90 мостов

ИСТОЧНИК KP.RU

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