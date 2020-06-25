Врач рассказал о коварстве коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:10:13+03:00

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Врачи понемногу адаптируются к лечению коронавируса, находят все больше действенных методик и вылечивают даже тяжелых пациентов. Об этом рассказал заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов.

«Первое время в тяжелых ситуациях вся надежда была на аппараты ИВЛ. Теперь появились другие методики, позволяющие буквально с того света вытаскивать людей. Мне пришлось наблюдать несколько таких чудесных случаев», - отметил терапевт.

При этом Коновалов добавил, что COVID-19 – инфекция очень коварная. Самое сложное для врачей, когда состояние пациента ухудшается практически молниеносно.

«Не раз убеждался в коварстве нового коронавируса. У некоторых людей инфекцию выявили случайно, внешне болезнь практически не проявлялась, а легкие уже были поражены», - цитирует врача «Российская газета».

При этом терапевт добавил, что всем своим выписавшимся пациентам рекомендует ежегодно проходить профилактику сезонного гриппа, это может защитить от многих инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU