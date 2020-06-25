В Госдуму внесли законопроект о наследовании телефонных номеров

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:33:27+03:00

Проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность номера телефона внесен в Думу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты предложили закрепить за гражданами право собственности на номер

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В Госдуму внесли на рассмотрение проект закона, по которому за гражданами будет закреплено право собственности на телефонные номера и передача их по наследству. Таким образом будут защищены права владельцев Telegram-каналов.

Авторами инициативы выступили депутат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и его коллега по фракции Федот Тумусов.

Ранее они предложили запретить блокировку Telegram в условиях режима повышенной готовности или ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU