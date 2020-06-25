В Госдуму внесли законопроект о наследовании телефонных номеров
Депутаты предложили закрепить за гражданами право собственности на номер
Проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность номера телефона внесен в ДумуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
В Госдуму внесли на рассмотрение проект закона, по которому за гражданами будет закреплено право собственности на телефонные номера и передача их по наследству. Таким образом будут защищены права владельцев Telegram-каналов.
Авторами инициативы выступили депутат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и его коллега по фракции Федот Тумусов.
Ранее они предложили запретить блокировку Telegram в условиях режима повышенной готовности или ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU