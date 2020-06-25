Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:50:12+03:00

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Сбербанк снизил на 1% минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц, теперь она составляет 11,9%.

С 18 июня снижение применили к потребительским кредитам без обеспечения, под поручительство и на рефинансирование кредитов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сбербанк ввёл дополнительную плату за переводы другим клиентам банка через банкомат. Банк будет брать 1% (максимально 1 000 рублей) за перевод на дебетовую карту другому клиенту. Комиссия не зависит от региона.

ИСТОЧНИК KP.RU