Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:11:09+03:00

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Все учреждения культуры Москвы в скором времени вернутся к работе, ни одно из них не закрылось из-за пандемии. Об этом заявил Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

- Бюджет департамента культуры Москвы на 2020 год 76 миллиардов рублей. Поэтому, когда возникла экстренная ситуация, нам не понадобилось дополнительных средств со стороны. Мы компенсировали все выпадающие доходы учреждений. И заработная плата сотрудникам шла в полном объеме, - рассказал Кибовский в программе Тины Канделаки на Радио "Комсомольская правда".

Говоря об открытии кинотеатров, он отметил, что точной даты пока нет. Сейчас идут серьезные дискуссии относительно того, стоит ли вводить шахматную рассадку или нет. Многие деятели искусства, например, считают, что нужно немного подождать, а не открываться в таком усеченном формате.

Что касается библиотек, то они работают уже сейчас. Люди, как обычно, берут книги, а потом их возвращают. Но, чтобы удостовериться, что на возвращенной книге нет коронавируса, библиотекари отправляют её на 72 часа в специальное помещение на дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU