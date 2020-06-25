2020-06-25T15:26:36+03:00
Общество

Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам

Перед входом на корабль придется продемонстрировать маску и перчатки и измерить температуру
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правиламКатать пассажиров по Москве-реке будут по новым правиламФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

В Москве с опозданием в два месяца открылась навигация. В этом году пассажиров ждут новшества, катать по реке их будут по новым правилам.

Замруководителя ФГБУ "Канал им. Москвы" Владимир Штурмин делится, что традиционно с 24 апреля по 24 июня теплоходы успевают перевезти 470 тысяч пассажиров. На туристов приходится основная масса – 85 процентов.

- Надеемся, что за оставшиеся два месяца лета перевезем столько же, - говорит Штурмин.

На этот раз флот вышел не полным составом, от традиционный 160 тысяч судов курсирует только две трети. Но от этого больше плюсов, чем минусов – на реке будет меньше грязи и заторов.

- Расписание составлено, стоимость билетов осталась на уровне прошлого года. При входе у каждого пассажира будут измерять температуру, проверять наличие масок и перчаток. На палубе и причалах нужно соблюдать дистанцию. Каждый корабль после рейса команда будет дезинфицировать, - говорит «Российской газете» замруководителя столичного ГБУ "Гормост" Артур Ладзин.

Стоимость билета для взрослого составит 400 рублей, а за детский придется отдать 290 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini
Эксперт рассказал, будут ли продолжать снижаться цены на нефть
Семья россиян-путешественников два месяца живет на яхте в Сингапуре
Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛ
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период самоизоляции
Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения
Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре
Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей
В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу
Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса