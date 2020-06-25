25 Июнь 2020 2020-06-25T16:27:06+03:00

Путин: на Западе знают правду о Второй мировой войне, но продвигают другие идеи Фото: REUTERS

Власти западных стран намерено искажают факты о тех годах в учебниках и СМИ

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Владимир Путин заявил, что политики западных государства прекрасно знают правду о ходе и результатах Второй мировой войны, однако намерено продвигают в учебниках и средствах массовой информации другие идеи. Такое мнение президент России высказал в ходе встречи с членами Общественной палаты 25 июня.

- Политики Запада, их эксперты и историки прекрасно все знают. Они что, не знают, что не СССР напал на нацистов в Германии, а фашисты напали 22 июня 1941 на Союз? Все всё знают, но в учебниках не пишут правду, в СМИ продвигают иные идеи, - подчеркнул глава государства.

Президент России сделал акцент на том, что таким образом последовательно и поэтапно власти стран «вымывают всё, что им не нравится».

- Еще в 1938 году западными политиками были даны оценки Мюнхенского сговора, оценки заключенного между так называемыми западными демократиями, между Францией, Великобританией и Германией фашистской соглашения о разделе Чехословакии и тогда говорили о том, что это послужило триггером для начала Второй Мировой войны. В настоящее время это пытаются забыть, вымывают из истории, поскольку им это не нравится. Запад пытается выстроить текущие отношения, опираясь на свои собственные интересы, - объяснил Владимир Путин.

Зная это, подчеркнул президент, следует всеми способами добиваться правды о войне, чтобы выстроить политику страны на основе российских интересов, а не зарубежных.

- Нужно добивать этого, чтобы никто не посмел марать память о советских героях, которые внесли решающий вклад в победу над захватчиками во время Второй мировой, - констатировал глава России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин недавно написал статью для американского издания National Interest, в которой открыл правду об итогах и ходе Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU