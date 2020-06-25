Россия вернет Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:44:52+03:00

Захарова напомнила, что вопросы о проведении мероприятий на полуострове решаются только властями РФ

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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что нота с протестом украинских властей в связи с проведением парада 24 июня, который состоялся в Крыму, будет возвращена Киеву, как и все предыдущие ноты. Об этом она заявила на брифинге в четверг, 25 июня.

Мария Захарова напомнила, что накануне министерство иностранных дел Украины выступило с решительным протестом из-за проведения без согласования с киевской властью парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Крыму.

Представитель ведомства напомнила, что вопросы проведения любых мероприятий на территории полуострова решаются и будут решаться только властями России.

- Надо снова напомнить, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Россия сама будет решать, как отмечать свои праздники и проводить торжества. Вопроса принадлежности этой территории был окончательно закрыт самими жителями Крыма во время референдума шесть лет назад. Он больше не подлежит обсуждению, - добавила Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU