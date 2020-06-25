ВОЗ предупредила о новой волне коронавируса в Европе

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:14:35+03:00

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупредили о новой волне пандемии коронавируса в Европе. После снятия введенных из-за эпидемии ограничений число случаев заражения коронавирусом снова начало увеличиваться, сообщил региональный глава организации в Европе Ханс Клюге, чьи слова цитирует издание France-Presse.

По его словам, повторный рост числа инфицированных грози новым всплеском заболеваемости, который способен привести систему здравоохранения европейских государств к кризису.

- 30 стран столкнулись с ростом количества выявленных случаев заражения за последние две недели. В трети этих государства ускорение темпов распространения инфекции привело к возрождению заболевания. Это нельзя оставлять без внимания, такая ситуация способна подтолкнуть системы здравоохранения европейских стран и краю пропасти, - заявил Ханс Клюге.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Европы медики зафиксировали более 2,6 миллиона случаев заражения инфекцией.

Как ранее писал сайт kp.ru, эпидемия все еще не закончилась, есть угроза второй волны заболеваемости, но страны Европы уже готовы открыть свои границы для иностранных туристов. Специалисты подготовили списки стран, граждане которых могут выезжать на территорию ЕС с 1 июля. В данном перечне нет и, вероятнее всего, еще долгое время не будет России, США и Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU