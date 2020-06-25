Трое детей утонули в округе Солнечногорск

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:13:56+03:00

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Прокуратуры Московской области проводит проверки в связи с гибелью троих детей в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщается в четверг, 25 июня, на официальном сайте регионального правоохранительного органа.

По имеющимся у прокуроров данным, недалеко от СНТ «Чайка» двое несовершеннолетних четырех и пяти лет утонули в заполненном водой котловане. На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор Игорь Фокин.

В этот же день еще один ребенок утонул в данном районе Московской области. Гоородским правоохранительным органам поручили провести проверочные мероприятия для того, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившейся трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU