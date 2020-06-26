26 Июнь 2020 2020-06-26T00:59:10+03:00

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу. Фото: официальный инстаграм команды

У "красных" 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг

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Футбольная команда "Ливерпуль" впервые за 30 лет стала чемпионом Англии по футболу. "Красные" набрали 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг.

Ближайшие преследователи - спортсмены из "Манчестер Сити" - так и не смогли обыграть "Челси". За 7 туров до конца отрыв "Ливерпуля" стал недосягаемым.

К слову, у "Манчестер Сити" в активе оказалось всего 63 очка, а "Ливерпуль" стал 19-кратным чемпионом страны. В прошлый раз команда стала победителем национального первенства в сезоне-1989/90 годов.

В целом чаще "Ливерпуля" чемпионат страны выигрывал только "Манчестер Юнайтед" (20 раз). Также спортсмены "Ливерпуля" 14 раз занимали второе место в чемпионате, а на счету клуба семь побед в Кубке Англии, еще восемь - в Кубке английской лиги.

Ранее Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов и трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы).

ИСТОЧНИК KP.RU