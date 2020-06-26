"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
Футбольная команда "Ливерпуль" впервые за 30 лет стала чемпионом Англии по футболу. "Красные" набрали 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг.
Ближайшие преследователи - спортсмены из "Манчестер Сити" - так и не смогли обыграть "Челси". За 7 туров до конца отрыв "Ливерпуля" стал недосягаемым.
К слову, у "Манчестер Сити" в активе оказалось всего 63 очка, а "Ливерпуль" стал 19-кратным чемпионом страны. В прошлый раз команда стала победителем национального первенства в сезоне-1989/90 годов.
В целом чаще "Ливерпуля" чемпионат страны выигрывал только "Манчестер Юнайтед" (20 раз). Также спортсмены "Ливерпуля" 14 раз занимали второе место в чемпионате, а на счету клуба семь побед в Кубке Англии, еще восемь - в Кубке английской лиги.
Ранее Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов и трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы).
ИСТОЧНИК KP.RU