2020-06-26T05:39:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса в России, рассказали врачи

В Минобороны раскрыли самочувствие испытателей сыворотки от covid-19
Юлия КЕКОВА
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Стало известно о самочувствии испытуемых после вакциныСтало известно о самочувствии испытуемых после вакциныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Минобороны рассказали о том, как себя чувствуют люди, которые вызвались быть добровольцами для испытания вакцины от коронавируса.

Сообщается, что уже получены данные о здоровье первой и второй группы испытателей после введения сыворотки. Специалисты оценивают их состояние как хорошее, они остаются под наблюдением врачей госпиталя имени Бурденко. Об этом пишут "Известия".

После введения вакцины у участников эксперимента не возникло каких-либо осложнений или побочных реакций. Эксперты продолжают вести различные исследования для полного изучения реакции иммунитета на препарат.

- Согласно результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, подтвердилось отсутствие каких-либо осложнений или побочных реакций на организм. Также отсутствуют жалобы со стороны участников эксперимента, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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