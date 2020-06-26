Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса в России, рассказали врачи
В Минобороны рассказали о том, как себя чувствуют люди, которые вызвались быть добровольцами для испытания вакцины от коронавируса.
Сообщается, что уже получены данные о здоровье первой и второй группы испытателей после введения сыворотки. Специалисты оценивают их состояние как хорошее, они остаются под наблюдением врачей госпиталя имени Бурденко. Об этом пишут "Известия".
После введения вакцины у участников эксперимента не возникло каких-либо осложнений или побочных реакций. Эксперты продолжают вести различные исследования для полного изучения реакции иммунитета на препарат.
- Согласно результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, подтвердилось отсутствие каких-либо осложнений или побочных реакций на организм. Также отсутствуют жалобы со стороны участников эксперимента, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
50 храбрых: Как военные добровольцы первыми испытают на себе вакцину от коронавируса
Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец выяснил подробности создания и испытания российской вакцины (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»