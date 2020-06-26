2020-06-26T12:29:14+03:00
В мире

Евросоюз отказался открыть границы для россиян 1 июля

Эпидемиологическая ситуация в России не позволяет это сделать для её граждан
Ася КУЗНЕЦОВА
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Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообществаЕвросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообществаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страны Евросоюза не включили Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются их границы.

- Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник члена одной из делегаций стран ЕС в Брюсселе.

Дипломат также добавил, что список стран, для которых откроется сообщение, будут постоянно пересматривать и расширять.

Ранее о том, что Россия не войдёт в список стран, с которым ЕС откроет сообщение 1 июля, сообщил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

Сайт KP.ru также сообщал, что в "чёрном списке" на въезд в Шенген состоят Россия, США и Бразилия. Эпидемиологи объяснили, что число заражений на 100 тысяч населения в этих странах больше, чем в Европе, в 5-10 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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