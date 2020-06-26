Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:47:18+03:00

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Полоскание горла способствует профилактике коронавируса и в целом облегчает течение болезни. К такому выводу пришли тайваньские ученые. Их материал опубликован в журнале Public Health.

Ученые отмечают, что для полоскания горла можно использовать поваренную соль, физраствор или хотя бы обычную водопроводную воду.

Как показывают исследования, в первые дни после заражения коронавирус наиболее активен в горле - взятые оттуда мазки имеют самую высокую концентрацию вируса. Поэтому полоскание сможет предотвратить болезнь на ранней стадии.

- Уменьшение количества вируса в организме на начальной стадии может положительно повлиять на течение заболевания в целом, - пишут ученые.

Специалисты считают, что полоскание горла является не менее эффективным средством профилактики COVID-19, чем ношение масок и мытье рук. Поэтому его также следует взять на вооружение, но есть важное уточнение - полоскать горло нужно регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU