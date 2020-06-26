2020-06-26T13:57:08+03:00
В мире

Принц Гарри и Меган Маркл устроились на работу

Герцоги Саксесские будут выступать с публичными лекциями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Принц Гарри и Меган Маркл нашли работуПринц Гарри и Меган Маркл нашли работуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл устроились на работу. После того, как пара покинула королевскую семью и уехала из Великобритании, им некоторое время не удавалось найти постоянный источник дохода. Однако сейчас молодая семья наконец нашла дело себе по душе.

Супруги подписали контракт на сотрудничество c агентством Harry Walker Agency в Нью-Йорке. Теперь они будут читать доклады, произносить речи и давать напутствия на различных конференциях и форумах в США. При этом пара будет выступать вместе, а за одно такое выступление им обещают платить по одному миллиону долларов, передает телеканал «360».

Отмечается, что супруги будут поднимать такие темы как проблемы окружающей среды или психологического здоровья, вопросы расовой справедливости и многое другое.

Стоит добавить, что если до замужества Меган Маркл снималась в фильмах и сериалах, то для ее супруга принца Гарри – это первая оплачиваемая работа. До тех пор, как покинуть королевскую семью, он участвовал исключительно в благотворительных проектах и выступал либо в качестве волонтера, либо в качестве представителя королевского дома, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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