2020-06-26T15:14:07+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, будут ли расти цены на бензин

В июне топливо резко подорожало на бирже
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, будут ли расти цены на бензинЭксперт рассказал, будут ли расти цены на бензинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В середине июня бензин на бирже резко подорожал. Эксперты опасаются, что скоро розничные цены пойдут вверх вслед за оптовыми.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объяснил, с чем связан нынешний рост цен и будет ли он драматичным.

- Сегодняшний рост укладывается в рамки инфляции. Цены на бензин должны расти всегда, но в рамках инфляции. И пока это изменение укладывается в эти рамки, говорить о каком-то серьезном скачке рано. Но если мы возьмем оптовую цену, по которой заправки покупают топливо, чтобы потом продать, она за месяц выросла на 50%, - рассказал Баженов в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, оптовая цена на бензин в России уже практически сравнялась с розничной. Подобная ситуация была в 2018 году, когда наблюдался резкий скачок цен на топливо. Поэтому вполне вероятно, что этого не удастся избежать и сейчас.

Баженов отметил, что оптовая цена и розничная - это звенья одной цепи. Сейчас создается ситуация, при которой операторы АЗС вынуждены покупать топливо по той же цене, по которой впоследствии его продают. Естественно, это создает очень серьезную напряженность и существенные риски роста цен.

Напомним, неделю назад цена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд. Стоимость топлива достигла 56,7 тысяч за тонну. Предыдущий пик был зафиксирован в 2018 году, когда цена выросла до 56,3 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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