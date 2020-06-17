2020-06-17T19:50:15+03:00
Экономика

Бензин рекордно подорожал на бирже. Что будет на заправках

Эксперты уверены, скоро розничные цены пойдут вверх вслед за оптовыми
Влад СМЕРТИН
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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В России рекордно подорожал бензин – пока только на бирже. За тонну АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже дают 56,7 тысяч рублей. Прошлый рекорд также был установлен в кризисные времена 2018 года.

Спрос на 95 бензин, а вместе с ним и цены на бирже безостановочно растет с апреля. За это время топливо подорожало более чем на 50%.

- Это связано с тем регулирование, которое действует в России, - объяснил «КП» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. – У нас есть так называемый демпфирующий механизм, по которому государство компенсирует производителям топлива разницу между относительно низкой ценой на внутреннем рынке и относительно высокой на внешнем – просто чтобы весь бензин не продали за границу. Но в период коронавируса, когда цены на нефть падали небывалыми темпами, демпфер заработал в другую сторону. Теперь уже бизнес доплачивает в бюджет, чтобы продавать топливо в России. В апреле, например, нужно было доплатить 18 тысяч рублей за тонну.

Кроме того, из-за низкого спроса было решено сократить объемы бензина, который торгуется на бирже в 2 раза. Сейчас спрос восстанавливается, а предложение – нет.

- Из-за демпфера нефтепереработка вынуждена продавать топливо чуть ли не в убыток. Бесконечно это продолжаться не может, и цены для оптовиков пошли вверх – это мы видим на бирже, - продолжает Баженов. – Маржа розницы тоже подошла к критической отметке. В обычной ситуации это уже привело бы к росту цен на заправках, но АЗС в России очень зарегулированы. Тем не менее оптовые и розничные цены – это звенья одной цепи. И очень вероятно, что скоро мы увидим рост цен для конечных потребителей. Власти попытаются сдержать его в рамках инфляции. Но похожая ситуация была в 2018 году, тогда цены выросли заметно.

Напомним, в России действует временный запрет на импорт бензина в страну. Из-за переизбытка топлива во время коронавирусных ограничений зарубежное топливо оказалось дороже российского. Чтобы обеспечить нашим заводам сбыт, и приняли такое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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