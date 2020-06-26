2020-06-26T16:01:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поддержал идею назвать улицы городов в часть борющихся с COVID-19 медиков

Волонтеры рассказали президенту о работе студентов-медиков и добровольцах в больницах
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поддержал идею назвать улицы городов в часть борющихся с COVID-19 медиковПутин поддержал идею назвать улицы городов в часть борющихся с COVID-19 медиковФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в пятницу поддержали идею назвать улицы в различных городах страны в честь медиков, которые проявили себя в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции и отважно помогали зараженным пациентам.

В ходе встречи с участниками российской акции взаимопомощи "Мы вместе" дагестанский волонтер Гаджи Шахназаров рассказала главе государства о работе студентов медицинских образовательных учреждений и добровольцев в больницах Махачкалы. Волонтер предложил назвать улицы в разных городах страны в честь героев-медиков, которые самоотверженно боролись с пандемией и всеми силами помогали инфицированным.

- Это хорошая идея, - поддержал инициативу Владимир Путин.

Ранее российский лидер также сообщил, что эпидемия коронавируса в России постепенно отступает, и объем задач для волонтеров снижается. Путин отметил, что добровольцы во время пандемии помогли более чем трем миллионам граждан, собрали для нуждающихся более 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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