2020-06-26T17:00:09+03:00
Общество

Суд взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела "Седьмой студии"

Судья одобрил иск Министерства культуры
Ксения АНУФРИЕВА
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Суд взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела "Седьмой студии"Суд взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела "Седьмой студии"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мещанский суд Москвы в пятницу, 26 июня, взыскал 129 миллионов рублей по иску Минкульта с фигурантов дела "Седьмой студии".

Арестованное у фигурантов дела "Седьмой студии" имущество обращено в доход государства.

Режиссер Кирилл Серебренников по приговору суда получил три года условного срока и дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры. Продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин также получили условные сроки. Бывшей сотрудницы Министерства культуры назначили только штраф, но от штрафа она освобождается в связи с истечение срока давности.

Напомним, что обвинение просило куда более сурового наказания для фигурантов дела: Серебренникова предлагали посадить на шесть лет со штрафом в 800 тысяч рублей, Малобродскому дать пять лет колонии, а для остальных фигурантов дела – четыре. Столько жесткое возможное наказание вызвало непонимание со стороны театрального сообщества и самих подсудимых: актера и режиссеры Москвы собрались перед зданием суда, чтобы поддержать обвиняемых.

Реакция собравшихся на приговор Серебренникова у здания суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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