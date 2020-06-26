2020-06-26T11:45:49+03:00
Общество

Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве

Режиссера обвиняли в хищении 129 млн рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Бобылев/ТАСССергей Бобылев/ТАСС
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Суд признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве 129 миллионов рублей.

- Суд установил: Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество в особо крупном размере, - заявила судья.

Также в приговоре объявлено, что "режиссёр Серебренников осуществлял общее руководство схемой по хищению денег".

Софья Апфельбаум не знала о преступном характере происходящего, когда подписывала отчёты, заявили в суде о бывшей сотруднице Минкульта, которая также была фигурантом дела.

Напомним, Серебренникова и сотрудников "Седьмой студии" обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами и подделке отчётов для Министерства культуры России.

Главный бухгалтер организации дала признательные показания в выводе более ста миллионов рублей на счета подставных компаний. Гособвинение заявляло, что при реализации проекта "Платформа" студия завышала свои расходы в 2,5 раза, похитив таким образом 129 миллионов рублей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что для Серебренникова прокурор запросил шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, для продюсера "Седьмой студии" Малобродского - пять лет колонии, а для бывшей сотрудницы Министерства культуры России Апфельбаум и продюсера Итина по четыре года колонии.

Режиссер Кирилл Серебренников прибыл в суд на оглашение приговора по делу «Седьмой студии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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