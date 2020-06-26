2020-06-26T17:51:31+03:00
В мире

Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

Гражданина РФ обвинили в киберпреступлениях
Ксения АНУФРИЕВА
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Американский суд в пятницу, 26 июня, приговорил к девяти годам лишения свободы в тюрьме гражданина России Буркова, которого ранее обвинили в киберпреступлениях. Итоговый приговор федерального суда вашингтонского пригорода Александрия на шесть лет меньше, чем требовало гособвинение, сообщает ТАСС.

- Бурков приговаривается к девяти годам лишения свободы, - вынес приговор судья Томас Эллис. Защита настаивала на сроке не более семи лет.

Бурков был задержан в Израиле пять лет назад, а в ноябре прошлого года россиянина выдали в Соединенные Штаты. Мужчина признал свою вину в краже личных данных и отмывании денег в рамках хакерской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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