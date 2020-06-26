"Кровь настоящая, суд тоже": Сергей Шнуров высказался о современном шоу-бизнесе

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:53:43+03:00

Музыкант написал колонку для kp.ru и рассказал, что думает о последних происшествиях с участием звезд

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Известный музыкант Сергей Шнуров написал колонку для kp.ru, в которой высказался о современном российском шоу-бизнесе, поражающем общественность все больше и больше. Все недавние события криминальной хроники так или иначе связаны с артистами и знаменитостями.

- Нет закулисья. Все публично. Ставки растут. Кровь настоящая, суд тоже. Информационная эпоха окончательно стёрла границы между артистами и зрителями. Все стали и теми, и другими, - написал Шнуров.

Музыкант вспомнил о самых экстравагантных событиях последней недели - аварии с участием Михаила Ефремова и суде над Кириллом Серебренниковым.

- Как бы страшно и цинично не звучало, но суд и авария — пока что высшие точки в творчестве Михаила и Кирилла. Эти две трагедии уже с непреодолимой силой и настойчивостью объясняют все их предыдущие работы, - отметил Шнуров.

Смерть девушки блогера Насти Тропицель, по словам музыканта, также вписывается в эту драматическую театральную реальность.

Шнуров делает неутешительный вывод - все эти кровавые перфомансы и есть то самое современное искусство, которого все так ждали.

- В этом новом сетевом мире образы и жизни настолько сплелись, что отделить одно от другого уже нет никакой возможности, - заключил музыкант.

Напомним, самым громким событием этого дня стал суд над Кириллом Серебренниковым. Режиссер получил три года условного срока, а также дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры.

Неделей раннее главным инфоповодом была авария с участием известного актера Михаила Ефремова. Будучи в нетрезвом состоянии, артист вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был уроженец Рязани Сергей Захаров. Его госпитализировали со множественными травмами, однако врачи не смогли спасти Сергея. На следующее утро он скончался.

Не менее трагичная история произошла в минувшие выходные с блогером Настей Тропицель. Девушка разбилась на мотоцикле на Бали.

ИСТОЧНИК KP.RU