26 Июнь 2020 2020-06-26T22:06:52+03:00

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию Фото: Олег ЗОЛОТО

Маргарита Русецкая отметила, что фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле поправок

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В бюллетенях по поправках к Конституции Российской Федерации нет лингвистической ошибки, о которой ранее заявляли некоторые специалисты. Фокусировать свое внимание следует не на стилистике, а на смысле, которые в данном случае абсолютно прозрачен и понятен, заявила Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина.

- В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?», которое фигурирует в бюллетенях для голосования, все написано на русском языке, без ошибок. Просто использована сокращенная конструкция, полная версия которой выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию?». Пропущено одно слово, которое можно легко восстановить по смыслу. В естественной речи мы часто используем сокращенные конструкции, пропуская некоторые слова, - объяснила лингвист РИА Новости, отметив, что это значительно облегчает понимание и ускоряет процесс обмена информацией.

Упрощение данного выражения не критично с точки зрения лингвистики, ведь как в полной, так и в сокращенной формулировке вопрос имеет абсолютно одинаковый смысл.

Напомним, что в стране сейчас проходит общероссийское голосование по поправках в основной закон государства. На горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда», российские политики и артисты ответят жителями государства на самые главные вопросы по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU