2020-06-27T00:31:41+03:00
Политика

«У вас всё получится»: Президент России обратился к выпускникам 2020 года

Путин пожелал окончившим школу ребятам никогда не переставать мечтать и смело идти к своим целям [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Кадр видео
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Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к выпускникам школ и высших учебных заведений, пожелав им счастья.

«Дорогие друзья! В этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник ещё более ярким, торжественным, объединяющим», - так начал свою речь глава государства.

Он отметил, что выпускной – «это особенный, неповторимый день», потому что вчерашние школьники и студенты пересекают «рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где всё будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие личные черты и в предстоящей работе, и в дальнейшей учёбе».

«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее – в ваших руках», - заверил выпускников президент.

Владимир Путин не сомневается, что они сумеют добиться очень многого, найти «не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой особенный, ни на кого не похожий путь». При этом он подчеркнул, что самое главное – чтобы каждый из них мог гордиться тем, что его труд нужен, полезен «другим людям, нашей родной и любимой стране».

Президент также отметил, в успехах и достижениях молодых людей всегда будет частичка душевной заботы их наставников, педагогов, родителей, дедушек и бабушек, которые «самых тёплых слов, самой искренней благодарности».

«Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели – смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни. От всей души поздравляю вас, ваших родных и ваших наставников. Счастья вам, любви и благополучия! Мы в вас верим и знаем, что у вас всё получится. В добрый час!», - подытожил Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году Всероссийский выпускной впервые пройдет в новом формате онлайн, праздник расставания со школой состоится 27 июня.

"Замечательное поколение. Будущее – в ваших руках": Владимир Путин обратился к выпускникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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