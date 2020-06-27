2020-06-27T09:17:35+03:00
Происшествия

Россиянин признал свою вину в киберпреступлениях перед американским судом

Сергей Медведев признался в краже денег с карт в США
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступленияхРоссиянин перед американским судом признал вину в киберпреступленияхФото: EAST NEWS
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В США гражданин России Сергей Медведев признал свою вину в участии в преступной группе и покупке товаров на деньги с чужих счетов, сообщили в министерстве юстиции США.

- Сергей Медведев, также известный как Stells, segmed, serjbear, в возрасте 33 лет, из Российской Федерации, признал вину перед судьей окружного суда США Джеймсом Мэханом в Неваде, - сказано в сообщении Минюста.

Медведев вместе с гражданином Украины Святославом Бондаренко создали в 2010 году организацию "Infraud". К 2017 году в неё входили 10,9 тысяч участников. Её члены приобретали товары через интернет, оплачивая их деньгами с чужих кредитных карт. "Infraud" также продавала финансовую и банковскую информацию, украденные средства идентификации, вредоносные программы и другие незаконные товары. Принесённый ими ущерб составил 568 миллионов долларов.

В 2018 году Медведева арестовали в Нью-Йорке. Обвинение предъявили 36 людям, а арестовали 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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