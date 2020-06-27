Валерий Лимаренко: «Что значит быть молодым душою? Это значит желать учиться»

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:12:19+03:00

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко – поклонник здорового образа жизни и спорта. В День молодежи он поздравил молодое поколение сахалинцев и курильчан в Instagram прямо с хоккейной тренировки. Пожелал всем надолго оставаться молодыми душой, вести здоровый образ жизни и активно заниматься спортом.

«Этот праздник отмечают и студенты, и старшеклассники, и молодые семьи, и молодые специалисты, а также все остальные, кто молод душою, - напомнил губернатор. - Что значит быть молодым душою? Это значит желать учиться, строить города и думать о будущем. С праздником, дорогие друзья! Не забывайте заниматься спортом».

Уже за первые часы видеоролик губернатора вызвал большое количество комментариев в социальной сети.

«Спасибо за поздравление!» – отреагировала Оксана Коман.

«Всего хорошего! Так и надо, быть всегда молодым», - поддержал Алексей Басханов.

«Вам только побед», - ответила Ольга Краевская.

На официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что создание условий для самореализации и комфортной жизни молодежи – одна из приоритетных задач правительства региона. На островах действует большой пакет мер социальной поддержки. Есть возможность улучшить жилищные условия, получить именные стипендии и премии, оказаться в центре масштабных событий с участием молодежи со всей страны.

«Именно нашему региону досталась почетная миссия – подготовить волонтеров Победы со всего Дальнего Востока. А в сентябре мы планируем принять Всероссийский молодежный патриотический слет», - отметил губернатор.