В России отменили требование справки об отсутствии коронавируса для заселения в санаторий

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:00:31+03:00

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Роспотребнадзор отменил требование, согласно которому все отдыхающие должны были предоставить перед заселением в санатории справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сказано в обновлённых рекомендаций ведомства, которые глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила 23 июня.

При этом отдыхающим по-прежнему надо будет предоставить справку о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом в течение последних 14 дней. Справка должна быть выдана не больше, чем за три дня до заселения.

Также Роспотребнадзор разрешил санаториям учреждениям заселять в один номер до двух человек, не проживающих вместе и не являющихся родственниками. Больше двух в номере могут жить только члены одной семьи или сопровождающие.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в иностранные государства для жителей России из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU