Саакашвили заявил, что в Украине не существует государства

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:22:08+03:00

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В Украине нет государства, поскольку его вытеснили чиновники, которые действуют в собственных интересах от лица несуществующего государства, заявил бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

- В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют) именем несуществующего государства. Потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник, - приводит слова Саакашвили телеканала "Украина 24".

Глава украинского Исполнительного комитета реформ также сравнил чиновников с домашними животными, которыми имплантирован компьютерный чип.

- Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет, - отметил Саакашвили.

Он также считает, что ситуацию в экономике Украины испортила не только пандемия коронавируса, а из-за бюрократии. Саакашвили также рассказал, что ему хочется "избить и потрясти" бюрократов.

Напомним, Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, и ушёл с него за несколько дней до окончания срока правления. В Грузии против него возбудили четыре уголовных дела.

В 2015 году занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко предложил Саакашвили пост губернатора Одесской области и гражданство Украины.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили гражданства.

В 2019 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили и назначил главой Национального совета реформ.

ИСТОЧНИК KP.RU