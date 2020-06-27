2020-06-27T16:45:39+03:00
Спорт

«Мир входит в эпоху маразма»: Анатолий Карпов прокомментировал попытки найти «расизм» в шахматах

Известный шахматист предложил придумать еще одну игру, где первой начинает черная сторона
Анастасия РЫШКОВА
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Анатолий Карпов назвал заявление Австралийской радиовещательной корпорации маразмомАнатолий Карпов назвал заявление Австралийской радиовещательной корпорации маразмомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трехкратный чемпион мира Анатолий Карпов назвал маразмом рассуждения австралийской радиостанции ABC о том, что шахматы - расистский вид спорта. По его словам, подобное он слышит впервые за всю свою карьеру. Спортсмен не видит никакого второго смысла в правилах игры, где первыми начинают белые фигуры.

«Надо придумать другую игру просто, где черные будут первыми начинать. Вот и все», - предложил Заслуженный мастер спорта СССР в эфире радио «Комсомольская правда»

Спортсмен считает, что шахматы не нужно вплетать в подобные скандальные схемы. Игра существует давно и спортивная арена не место, чтобы выяснять отношения между национальностями.

«В шахматах ничего менять не надо. Столетиями играем, и нам ничего не надо», - подчеркнул Карпов.

Напомним, что в Сиднейском филиале Австралийской радиовещательной корпорации заявили, что шахматы это расистский вид спорта. Многие мировые гроссмейстеры возмутились подобным заявлением, посчитав, что борцы за толерантность и политкорректность перешли разумные границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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