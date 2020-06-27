Опубликовано видео с места аварии на северо-западе Москвы, где разбился мотоциклист

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:43:03+03:00

По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением и влетел в легковушку

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Московские врачи борются за жизнь мотоциклиста, который вечером, 27 июня, разбился в аварии на северо-западе Москвы. ДТП произошло около 18:00 в районе Волоколамского шоссе неподалеку от станции метро Тушинская.Очевидцы рассказывают, что ехавший на мотоцикле мужчина обогнал в потоке несколько машин, однако внезапно потерял управление и врезался в легковой автомобиль.

- Мотоциклист получил повреждения и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе столичной полиции.

По словам источника, мужчина сильно пострадал - помимо переломов рук и ног у него серьезная травма головы.

По словам очевидцев, на дороге из-за аварии в течение примерно получаса были перекрыты две полосы движения. Но сейчас трасса «едет» в штатном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787445" frameborder="0"></iframe> Мотоциклист попал в ДТП на Волоколамском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU