2020-06-27T19:43:03+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места аварии на северо-западе Москвы, где разбился мотоциклист

По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением и влетел в легковушку
Семен ЕЛЕНИН
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Мотоциклист доставлен в больницу.Мотоциклист доставлен в больницу.
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Московские врачи борются за жизнь мотоциклиста, который вечером, 27 июня, разбился в аварии на северо-западе Москвы. ДТП произошло около 18:00 в районе Волоколамского шоссе неподалеку от станции метро Тушинская.Очевидцы рассказывают, что ехавший на мотоцикле мужчина обогнал в потоке несколько машин, однако внезапно потерял управление и врезался в легковой автомобиль.

- Мотоциклист получил повреждения и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе столичной полиции.

По словам источника, мужчина сильно пострадал - помимо переломов рук и ног у него серьезная травма головы.

По словам очевидцев, на дороге из-за аварии в течение примерно получаса были перекрыты две полосы движения. Но сейчас трасса «едет» в штатном режиме.

Мотоциклист попал в ДТП на Волоколамском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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