2020-06-27T20:39:13+03:00
Политика

Американский самолет совершил очередной полет вдоль Крыма и Кубани

Мониторинговые данные говорят о том, что вдоль российского побережья пролетел P-8A Poseidon
Елена ГИЛЬМАНОВА
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P-8A PoseidonP-8A PoseidonФото: ru.wikipedia.org
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В субботу, 27 июня, американский военный самолет совершил очередной многочасовой полет вдоль побережья Крыма и Кубан. Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов около границ России пролетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon

Уточняется, что самолет вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии, и приблизился к российскому побережью на Чёрном море на расстояние 100-130 километров, после чего долго кружил к юго-западу от Севастополя, а затем совершил пролеты к югу от Крыма и западу от Новороссийска.

Такой манёвр самолет ВМС США сделал, несмотря на состоявшийся накануне перехват российским истребителем американских разведчиков над Черным морем. Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 26 июня, российские военные подняли в небо истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа для перехвата американского самолета-разведчика, который сразу же изменил свое направление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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