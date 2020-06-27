«Талибан»* опроверг сообщение американской прессы о связях с Россией

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:19:24+03:00

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Запрещенная в России радикальная организация «Талибан» опровергла сообщение газете The New York Times о том, что российские спецслужбы якобы предлагали боевикам вознаграждение за атаки на военнослужащих возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в Афганистане.

«Мы решительно отвергаем это утверждение. Длящийся 19 лет джихад (...) не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам, Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели (…) наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», - говорится в сообщении официального представителя движения «Талибан»* Забиуллы Муджахида.

По его словам, такие заявления необходимы, чтобы создать препятствия для вывода американских войск из Афганистана, а также ослабления сторонников мира в США. Муджахида отметил, что подобными сообщениями сторонников мира хотят ввести в заблуждение, и «приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам».

Напомним, ранее посольство России в США сообщила, что такие лживые публикации американской прессы привели к угрозам в адрес российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Лондоне.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU