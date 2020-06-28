Россия провела эксперимент с «роем» истребителей Су-35

28 Июнь 2020 2020-06-28T05:38:59+03:00

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Россия впервые провела эксперимент с «роем» истребителей Су-35 во главе с самолетом пятого поколения Су-57. Об этих испытаниях рассказали журналистам два источника в оборонно-промышленном комплексе страны.

В частности, один из собеседников ТАСС уточнил, что «эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57».

Второй же подтвердил характер прошедших испытаний и рассказал некоторые подробности. По его словам, в боевом порядке, который летчики называют «роем» или «стаей», обмен информацией между экипажами истребителей ведется в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого воздушного судна группы самолетов обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.

Оба собеседника агентства отметили, что применение действующей в едином информационном пространстве «стаи» существенно повышает эффективность выполнения боевых задач. Правда, когда именно и где был проведен такой эксперимент, источники уточнять не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU