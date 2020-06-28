Стрельба в Калифорнии: два человека погибли, четверо пострадали

28 Июнь 2020 2020-06-28T06:11:02+03:00

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Неизвестный открыл огонь по людям в распределительном пункте компании Walmart в американском городе Ред-Блафф (штат Калифорния), в результате были убиты два человека, еще четверо получили ранения, передает местный телеканал KRCR со ссылкой на городскую полицию и медиков.

По словам очевидцев, они заметили белую машину, въезжающую на территорию распределительного пункта, и слышали около полусотни выстрелов. Потом к месту происшествия стали съезжаться полицейские и пожарные автомобили, прибыли не менее пяти машин «Скорой помощи». Отмечается, что стрельба началась в субботу примерно в 15:30 по местному времени (1:30 воскресенья 28 июня мск).

По данным телеканала, предполагаемый стрелок был ранен в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов, его доставили в ближайшую больницу. Мотивы и личность нападавшего пока неизвестны, начато расследование произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU