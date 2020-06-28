2020-06-28T08:36:03+03:00
В мире

В Польше начались выборы президента

Голосование проходит в условиях усиленных санитарных мер из-за пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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В Польше начались выборы президентаВ Польше начались выборы президентаФото: Оксана БРОВАЧ
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Президентские выборы в Польше начались в это воскресенье в 07:00 по местному времени. Голосование проходит на более чем 27 тысячах участков, которые будут работать в стране до позднего вечера.

Принимают участие в выборах главы государства в 2020 году 11 кандидатов на пост президента, в том числе и действующий лидер Польши Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Правом голоса в стране располагают более 30 миллионов граждан, около 387 тысяч из них в настоящее время находятся в других странах, пишет ТАСС.

Из-за необходимости соблюдение особых санитарных правил на фоне пандемии выборы проводят по смешанному принципу: стандартным способом на избирательных участках и дистанционно, по почте. На участках действуют строгие меры предосторожности: между членами комиссий и гражданами соблюдается социальная дистанция, все в защитных масках и перчатках. На участках также установлены дезинфекторы для рук.

Государственная избирательная комиссия планирует обнародовать окончательные официальные итоги голосования не позднее 1 июля. Однако сразу после закрытия участков станут известны результаты экзитполов - опросов избирателей центрами исследования общественного мнения.

Напомним, что выборы в Польше должны были пройти еще в мае, однако из-за тяжелой эпидемиологической ситуации их пришлось перенести в последний момент - за четыре дня до открытия избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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