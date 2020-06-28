2020-06-28T11:58:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой

Глава государства назвал абсолютным приоритетом сохранение жизней и здоровья людей
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценойПутин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценойФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин 28 июня, в воскресенье, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия сможет справиться со всеми трудностями и выйти из сложившейся неблагоприятной эпидемиологической и экономической обстановки с минимальными потерями.

- Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только какой ценой. Абсолютным приоритетом для нас во все времена является сохранение жизни и здоровья людей в государства. А остальные проблемы и трудности мы потом решим и преодолеем, все потом к этому приложится, - подчеркнул глава государства.

В ходе интервью президент также сообщил, что власти ориентируются на инфляцию в стране на уровне 4 процентов. По словам Путина, то, что сделано в экономике Российской Федерации за минувшие года, позволит стране выйти из пандемии и кризиса с минимальными потерями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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