Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:26:31+03:00

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" сообщила, что первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии.

- С Китая завозных случаев не было, первый завозной случай у нас был из Италии. Полтора месяца были страшными. В очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Я так эмоционально говорю, что мы эмоционально это переживали. Делалось много дел одновременно, если бы этого не сделали, мы бы себе этого не простили, - констатировала Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU