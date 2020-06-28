Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" сообщила, что первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии.
- С Китая завозных случаев не было, первый завозной случай у нас был из Италии. Полтора месяца были страшными. В очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Я так эмоционально говорю, что мы эмоционально это переживали. Делалось много дел одновременно, если бы этого не сделали, мы бы себе этого не простили, - констатировала Татьяна Голикова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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