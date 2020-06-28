2020-06-28T13:12:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса

С начала пандемии РФ помогала странам Европы, Америки и Азии
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавирусаРоссия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россия, учитывая риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, готова поставлять на мировой рынок лекарства от вирусов, системы для диагностики заболевания и вакцину от COVID-19. Об этом заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе воскресного саммита "Глобальная цель - объединимся ради будущего" 28 июня.

Министр подчеркнул, что с самых первых дней пандемии коронавируса в мире Российская Федерация всеми силами оказывала поддержку странам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам, в том числе Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения.

- С учетом риска второй вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в мире РФ готова поставлять в другие государства противовирусные препараты, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тесты для определения наличия инфекции, а также отечественные вакцины, - заявил Михаил Мурашко.

Напомним, что в России уже привили две группы добровольцев в рамках испытаний вакцины. Министерство обороны сообщило, что ни у кого из испытуемых нет значительных негативных реакций на введенное вещество.

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, что, как правила, испытания вакцин занимают проводят в три этапа на протяжении долгого времени, однако в условиях активно распространяющейся пандемии сроки тестирования прививок могут сильно сократить.

В Минобороны объявили о начале испытаний вакцины от COVID-19.Для испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих, среди них пять женщин, 10 медицинских работников, в том числе трое врачей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

50 храбрых: Как военные добровольцы первыми испытают на себе вакцину от коронавируса

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец выяснил подробности создания и испытания российской вакцины (подробности)

«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве

Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных
Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника Коневу
Ольга Дроздова до сих пор не оправилась после смерти матери мужа
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко будет готовить команду к игре против "Спартака"
Фото похудевшего Максима Фадеева шокировало фанатов
Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой
Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей