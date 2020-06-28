Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:19:22+03:00

Поддержка украинского президента сократилась почти в два раза

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обвалился почти в два раза, в то же время выросла поддержка экс-лидера незалежной Петра Порошенко.

Как передает «Обозреватель» со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова, с сентября прошлого года рейтинг действующего президента упал с 56,1 процента до 25,3 процента украинцев, а за поддержку бывшего лидера высказались 11,1 процента опрошенных, вместо 6,1 процента годом ранее.

Выросла и поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, который набрал 14,6 процента голосов вместо 7,2 процента в сентябре прошлого года, а рейтинг лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко поднялся до 5,6 процента - против 4,3 процента в 2019 году.

Напомним, днем ранее накануне дня Конституции Украины председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук обвинил украинского лидера в нарушении сразу нескольких норм основного закона незалежной и в попытках «поставить их на службу своим узкополитическим интересам».

ИСТОЧНИК KP.RU