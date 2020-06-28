2020-06-28T19:44:07+03:00
В мире

Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*

Экс-советник американского лидера считает, что слова президента США отражают его подход к приятию решений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*Фото: REUTERS
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Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон назвал «довольно примечательной» реакцию президента США Дональда Трампа на сообщения о том, что Россия якобы предлагала боевикам радикальной организации «Талибан» вознаграждение за атаки на американских военнослужащих.

«Довольно примечательно, что президент делает все, чтобы сообщить, что он ничего об этом не слышал», - сказал экс-помощник американского в эфире телеканал NBC News, но отметил, что президенту могли не доложить информацию. В данном случае, по его словам, все зависит от того «насколько был высок уровень уверенности в этих разведданных».

«Что означает реакция президента, говорящего, что "это не моя ответственность, мне об этом ничего не говорили", чтобы отклонить любые обвинения в бездействии?», - сказал Болтон в эфире телеканала CNN и заявил, что такая позиция является частью «проблемы с тем, как президент Трамп принимает решения в сфере национальной безопасности»

«Это просто оторвано от реальности, с которой он имеет дело. Это завязано на его личную позицию», - добавил бывший помощник.

Напомним, ранее глава Белого дома назвал «очередным вбросом» сообщения газеты The New York Times о связях российских спецслужб с «Талибаном»*, и призвал издание раскрывать свой «анонимный» источник, отметив, что его наверняка не существует.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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