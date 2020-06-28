2020-06-28T20:45:19+03:00
Происшествия

Полиция рассказала, кто устроил стрельбу в Калифорнии

Ранее мужчина открыл огонь в одном из распределительных центров Walmart
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Полиция рассказала, кто устроил стрельбу в КалифорнииПолиция рассказала, кто устроил стрельбу в КалифорнииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Мужчина, устроивший стрельбу в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блаффе, Северной Калифорнии, был уволен оттуда в прошлом году.

Как передает The New York Times со ссылкой на лейтенанта Иветта Бордена пресс-секретаря офиса шерифа округа Техама, стрелявшим оказался 31-летний мужчина, опознанный как Луис Лейн, который ранее работал в распределительном центре, но был уволен в феврале 2019 года за то, что не явился на свою смену

Как писал сайт kp.ru, злоумышленник объехал парковку распределительного центра на автомобиле и врезался в здание, после чего вышел из машины и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. В результате стрельбы погибли двое человек и четверо получили ранения. Шеф полиции Кайл Сандерс рассказал, что первые прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с нападавшим и ранили его. Позже стало известно, что правоохранители убили стрелявшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Условия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиян
Пожарные проверяют НИИ космических исследований в Москве после сообщения о взрыве
Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат семьям с детьми
Полиция рассказала, кто устроил стрельбу в Калифорнии
Какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе, рассказала Елена Малышева
"Милан" победил "Рому" в домашней игре чемпионата Италии 2:0
Стрельба на вечеринке в Бразилии: четыре человека погибли
"Валенсия" проиграла "Вильярреалу" 0:2, Черышева не выпустили на поле
"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0
Условия разрушения городов в Сибири назвал ученый
Китайский журналист назвал недостатки русских женщин
Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*
Президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов
Стрельба в Северной Калифорнии: погибли два человека
"США были слабы во всем": Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики
Marvel обвинили в отсутствии расового разнообразия
Протесты в Гонконге: полиция задержала 53 человека
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*