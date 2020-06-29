Врачи предупредили о росте числа диабетиков после пандемии

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:20:15+03:00

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Врачи предупреждают о росте числа диабетиков в России. На сегодняшний день почти четверть населения страны имеет пограничный с болезнью статус. Преддиабет – это промежуточное состояние, при котором поджелудочная железа производит инсулин, но уже в меньших количествах. Об этом «Известиям» сообщили специалисты Минздрава.

Уже доказано, что коронавирус негативно влияет на клетки поджелудочной железы и печени, приводя к нарушению метаболизма глюкозы. Это поспособствует тому, что все люди с преддиабетическим статусом окажутся в зоне риска в случае развития SARS-CoV-2.

Учитывая динамику распространения «ковида» число больных диабетом может вырасти на 17%. Это около 3,5 млн новых случаев в мире и 750–800 тыс. в России.

На руку болезни будет тенденция к ожирению. К 2025 году число мужчин с лишним весом достигнет 18%, а женщин – 21%.

- Сегодня все чаще говорят о том, что коронавирус повреждает поджелудочную железу. Такая закономерность наблюдается у трети пациентов, госпитализированных в Китае, странах Европы и США. Это очень тревожный показатель, который предопределяет высокий риск развития сахарного диабета второго типа у людей с исходным ожирением уже после выздоровления от инфекции, - пояснила заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.

ИСТОЧНИК KP.RU