2020-06-29T12:31:53+03:00
Экономика

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Последний раз валюта США превышала эту отметку 15 июня
Ася КУЗНЕЦОВА
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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублейКурс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара достиг уровня 70,02 рубля, увеличившись на 0,3% на торгах Московской биржи от уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом сообщается в данных торговой площадки.

Курс доллара последний раз превышал отметку в 70 рублей 15 июня.

Также впервые с 16 июня евро поднялся выше 79 рублей.

К 11:34 курс евро вырос до 79,01 рубля на 0,9% относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

Снижение курса российского рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок. Сентябрьский фьючерс марки Brent опустился на 1,7% - до $40,24 за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,8% и торгуется на уровне $37,95 за баррель.

Ранее, как сообщил сайт KP.ru, глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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